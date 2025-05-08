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Долг Google в России за несколько месяцев вырос до 27,2 миллиарда рублей

Долг американской компании Google LLC в России вырос за несколько месяцев 2025 года до 27,2 миллиарда рублей, свидетельствует информация ФССП РФ.

В феврале долг Google LLC составлял более 21,5 миллиарда рублей.

С конца февраля этого же года российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств. Сейчас долг компании по исполнительным производствам составляет 27,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.