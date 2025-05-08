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Победитель Лиги наций погиб в ДТП

28-летний футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диого Жота погиб 3 июля рано утром в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Самора (Испания).

Авария произошла на 65-м километре трассы А-52. Чемпион Англии, двукратный победитель Лиги наций УЕФА скончался, когда автомобиль, в котором он ехал вместе со своим 26-летним братом Андре, а также профессиональным футболистом «Пенафьеля», съехал с проезжей части, что привело к пожару, пишет испанская газета Marca.

Как сообщили очевидцы, которые позвонили по номеру 112, машина была охвачена пламенем, которое также перекинулось на близлежащую растительность.

Фото: sport-express.ru