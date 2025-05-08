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В Солнечную систему вторгся межзвездный объект

Астрономы обнаружили в Солнечной системе межзвездный объект 3I/ATLAS. Об этом 3 июля сообщает издание EarthSky.

«В третий раз в истории астрономы обнаружили межзвездный объект, проносящийся через нашу Солнечную систему. Недавно обнаруженный объект, 3I/ATLAS, может быть размером до 12 миль (20 км) в диаметре. И он стремительно движется к Солнцу», — говорится в материале.

Уточняется, что максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда 3I/ATLAS зайдет внутрь орбиты Марса.

Издание уточняет, что в данный момент невозможно точно определить класс космического объекта, скорее всего это комета или астероид. Однако текущие данные, полученные благодаря траектории движения 3I/ATLAS, говорят о том, что это комета.

Маршалл Юбэнкс, физик, радиоастроном VLBI и соучредитель Space Initiatives, рассказал, что объект может быть размером до 20 км в диаметре. Ученый предположил, что он произошел из тонкого галактического диска.

Авторы публикации утверждают, что угрозы для Земли данный межзвездный объект не представляет.