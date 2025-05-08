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Число половых посягательств со стороны мигрантов в РФ выросло на 22% за пять месяцев

Количество преступлений, совершенных иностранцами в России за первые пять месяцев 2025 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигло отметки в 18 873 случая. Так, увеличилось на 22% количество половых посягательств, совершенных мигрантами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по Российской Федерации также увеличился (с 4,3% до 5%). Возросло число преступлений повышенной общественной опасности. Одновременно возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих (с 3 878 до 6 000). Всего в текущем году нарушили уголовный закон Российской Федерации почти 12,5 тысячи иностранцев.

На оперативном совещании по вопросам противодействия миграционной преступности, которое провел председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, было отмечено, что за пять месяцев текущего года увеличилось на 15% количество уголовных дел, направленных в суд органами СК России в отношении мигрантов.

Наряду с преступлениями иностранных граждан территориальными подразделениями ведомства расследуются дела в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета. Количество таких дел возросло на 21%. В суд для рассмотрения по существу направлено 97 уголовных дел о совершении сотрудниками органов внутренних дел преступлений в области миграционного законодательства (в аналогичном периоде прошлого года – 58).

К уголовной ответственности привлечены 120 фигурантов, среди которых 81 обвиняемый – это сотрудник миграционных подразделений ОВД (за 5 месяцев 2024 года – 36). По представлениям следователей об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений мигрантами, к дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника органов внутренних дел, среди которых 82 служат в подразделениях по вопросам миграции.

«Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал. Криминальные сводки и социальные сети пополняются новыми и новыми инцидентами, которые накаляют общественное недовольство», - отметил Александр Бастрыкин.

Также председатель отметил, что многие приезжие не только не желают соблюдать российские законы, пренебрегая общепринятыми нормами, традициями и ценностями, но и пытаются установить собственные правила поведения, которые сопровождаются агрессией и вседозволенностью.