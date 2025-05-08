В России и мире

Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*

Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России организаций Йельский университет* и украинский «Благотворительный фонд "Армия СОС"»*, следует из соответствующей базы ведомства.

«Yale University ("Йельский Университет")*, США… "Благодійний фонд "Армія SOS" ("Благотворительный фонд "Армия СОС", Army SOS)*, Украина», - значится в перечне.

Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University* нежелательной в России.

По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.

«На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к "глобальному лидерству", а фактически – обучение оппозиционных лидеров иностранных государств», - говорится в релизе.

Отмечается, что среди российских выпускников программы руководители и активисты признанной в России экстремистской и ликвидированной организации «Фонд борьбы с коррупцией»**, которые для эскалации протестной активности в России использовали полученные в школе знания и технологии.

Кроме того, сообщает ведомство, в интернете распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных мер, способных существенно ограничить экономический потенциал России. Университетом проводится работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ, пишет РИА Новости.

* признан в России нежелательной организацией.

** Признан в РФ экстремистским и ликвидирован