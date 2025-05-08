В России и мире

В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией

Создание литературных произведений, сочетающих художественную ценность и гражданскую позицию, поддержат в России, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.

Фотография: РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении «Основ государственной языковой политики» России.

«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются поддержка современного литературного творчества, сочетающего высокую художественную ценность и гражданскую позицию, совершенствование системы книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

Кроме того в рамках государственной языковой политики поручено обеспечить высокий художественный и нравственный уровень книг для детей, повысить доступность детской литературы, приобщать детей и их родителей «к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы», пишут РИА Новости.

Отмечена необходимость эффективного использования литературного и иного культурного наследия, созданного на русском языке, в целях духовно-нравственного воспитания граждан.