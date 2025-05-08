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В России и мире

Россияне стали позже вступать в брак

13.07.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

За последние пять лет средний возраст женихов и невест в России вырос на 2,5 года. 

Так, средний возраст невест и женихов в России с 2021-го вырос на 2,5 года — с 30,7 до 33,2 года и с 32,8 до 35,3 года соответственно.

Показатели стабильно увеличиваются не первый год, поясняют аналитики. Они связывают подобную тенденцию с изменениями в приоритетах молодежи, а также с общими социально-экономическими факторами.

По данным Росстата, в 2024 году всего в России зарегистрировано 44 тыс. браков, что на 7,2% меньше, чем годом ранее, пишет Lenta.ru..

Источник: Псковская Лента Новостей
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