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В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров России и Украины

Очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала.

РФ и Украина уже провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле.

Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа.

Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Итогом второго раунда переговоров также стал обмен пленными и телами погибших военнослужащих, пишет РИА Новости.