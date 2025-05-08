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Чердак драмтеатра в одном из российских городов готовят под сцену

В рамках визита в Калужскую область министр культуры РФ Ольга Любимова посетила драмтеатр и узнала о проекте новой сцены под крышей.

Калужский областной драматический театр в 2027 году отметит 250-летие. Сейчас в здании театра, построенном 70 лет назад, идут ремонтные работы на чердаке, там появится еще одна сцена при поддержке Минкультуры РФ.

Губернатор Владислав Шапша вместе с Ольгой Любимовой посмотрели на первые результаты проделанной работы и обсудили перспективы, пишет Kaluga-poisk.ru.

«Сейчас здесь создается еще одна сцена – под крышей. Это позволит принимать больше зрителей, реализовывать самые разные творческие проекты», - отметил губернатор.