В России и мире

Путин: Россия хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами

Россия с уважением относится к позиции руководства США о необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», - сказал российский лидер на совещании в Кремле.

Оно состоялось по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске.