В России и мире

Авиабилеты на Новый год могут подорожать до 500%

Готовиться и покупать билеты, бронировать отели на Новый год нужно уже сейчас, иначе дальше будет очень дорого, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Россияне активно начали думать и планировать свои новогодние каникулы, которые, согласно предварительному календарю от Минтруда, будут длиться почти две недели. В связи с этим возникает вопрос: когда и куда лучше покупать билеты и бронировать жилье? Самые дорогие путешествия внутри страны будут на горнолыжных курортах, отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.

«На Новый год в России купаться в море невозможно, поэтому такие туры будут только дешеветь. А подорожание коснется все, что связано с горными лыжами, особенно там, где у нас жесточайшая нехватка номерного фонда. Например, Красная поляна в Сочи и Шерегеш в Кемеровской области. Туры на эти курорты нужно покупать еще в июне», — объяснил Алексан Мкртчян.

Эксперт подчеркнул, что самый популярный заезд месяцев – 2 января и этому есть объяснение.

«Многие россияне хотят встретить Новый год дома,1 января люди приходят в себя или проводят в дороге, a 2 января утром все заезжают и благополучно живут там до конца каникулы. Тот номер, который сейчас стоит 10 тысяч рублей в сутки с заездом на 2 января, в декабре за две-три недели до заезда будет стоить 18-20 тысяч рублей, то есть цена вырастет на 100%. Естественно вырастут цены на билеты на самолет и поезд», — рассказал спикер.

Помимо популярных горнолыжных курортов на Красной поляне и Шерегеше стоит обратить внимание на «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесской республике, Приэльбрусье, «Абзаково» в республике Башкортостан, советует эксперт.

«Будут дорожать и экскурсионные туры в популярные города такие как, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Сочи. Билеты с заездами 29-30 декабря и с вылетом обратно 8-10 января надо покупать уже сейчас, потому что авиабилеты ближе к дате могут подорожать до 500%», — заключил Алексан Мкртчян.