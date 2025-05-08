В России и мире

Появилась новая схема мошенничества с удалённым доступом, рассказал юрист

Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают пользователей устанавливать программы удаленного доступа и вводить конфиденциальные данные в мобильных приложениях, чтобы затем использовать их для оформления займов, рассказал председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.

«В России получила распространение схема мошенничества, основанная на получении доступа к экрану устройства гражданина. Злоумышленники, действуя под видом сотрудников банков, технической поддержки или представителей государственных структур, убеждают пользователя установить программы удаленного доступа (например, AnyDesk, TeamViewer) и ввести конфиденциальные данные в мобильных приложениях. На практике это приводит к заключению договоров займа или кредитования от имени потерпевшего с использованием его биометрических и иных персональных данных», - рассказал Филатов.

«Если мошенничество совершено с использованием IT-технологий и связано с неправомерным доступом к информации, применяется также статье 159.6 УК РФ. Судебная практика подтверждает, что получение доступа к цифровому устройству без воли собственника и последующее заключение от его имени договоров является формой обмана и злоупотребления доверием», - пояснил юрист.

В отдельных случаях может применяться статья 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), если мошенник использовал вредоносное ПО, а при использовании фальшивых документов - статья 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

«С точки зрения гражданского права, кредитный договор, заключенный под влиянием обмана, может быть признан недействительным на основании статьи 178 ГК РФ (Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения). Однако банки нередко ссылаются на то, что клиент лично вводил коды подтверждения и имел физический доступ к устройству», - предупредил Филатов.

Для признания сделки оспоримой юрист порекомендовал иметь при себе доказательства недобровольного заключения договора и обмана злоумышленником: записи телефонных разговоров, скриншоты, переписка, показания свидетелей и экспертиза активности в личном кабинете клиента. Особое значения приобретает заявление в правоохранительные органы и фиксация самого факта мошеннических действий.

«С 2022 года граждане получили возможность ограничить для себя оформление кредитов через удаленные каналы, направив соответствующее заявление в банк или через портал Госуслуг. Это позволяет создать нормативный барьер для повторения подобных схем», - подчеркнул Филатов.

Вдобавок юрист посоветовал гражданам включить уведомления обо всех действиях в личном кабинете и регулярно проверять сведения о своей кредитной истории, пишут РИА Новости.