В России и мире

Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов

Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования.

Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура».

«Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» изучаются по заявлению родителей.

В документе уточняется, что «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», а в учебный предмет «История» входят курсы «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».

Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России», пишут РИА Новости.