В РАН сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день

Не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В главной солнечной активной области, №4197, «какой-то ад весь день творился». За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

На сайте лаборатории уточняется, что прогноз солнечной активности на ближайшие сутки остается неопределенным из-за противоречивых сигналов, поступающих вместе с космическими и наземными данными.

«С одной стороны, на Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии. Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка. <...> С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки явно пошел на спад, а график вспышек все больше становится похож на прямую линию», - отмечается там.

Ученые предполагают, что не самым приятным объяснением происходящего может быть то, что Солнце «просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам».

«Если так, то ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что наиболее крупные активные центры в данный момент явно находятся в зоне прямого воздействия на Землю. Разумеется, на происходящее может быть и оптимистический взгляд: за шестидневный всплеск активности звезда наконец-то исчерпала взрывную энергию и теперь постепенно «остывает», - добавили в лаборатории.

Там напомнили, что накопление энергии на вспышки высшего X-уровня обычно занимает сутки-двое. И, как предполагают ученые, если в ближайшие дни крупных событий не произойдет, «значит речь все же идет о системном спаде активности, и звезда возвращается в режим «дружелюбного источника тепла и света», пишет ТАСС.