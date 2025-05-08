В России и мире

Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце

Солнце накопило значительное количество энергии и пытается от него избавиться, фон его излучения превышает уровень слабых вспышек, в связи с этим на звезде возможны мощные взрывы максимального уровня Х, однако крупных магнитных бурь на Земле пока не прогнозируется, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе 5 вспышек сильного уровня M, что в сочетании с высоким фоновым излучением и вчерашними выбросами массы показывает, что Солнце всеми способами пытается сейчас избавиться от избытков энергии», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в южном полушарии звезды продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью. Более того, они из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю.

«Солнце на этом фоне формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в 3-5 раз превышает порог вспышек уровня C», - добавили учёные.

В то же время, по их данным, «сохраняется ощущение», что «без разовых крупных взрывов» звезда не сможет избавиться от накопившейся энергии. В этой связи вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски вспышек уровня X, подчеркнули в лаборатории.

«Геомагнитный прогноз, вопреки всему, что можно ожидать, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени, впрочем, является результатом стечения благоприятных обстоятельств. Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, являются преждевременными и фактической ситуации пока не соответствуют», - заключили в лаборатории.