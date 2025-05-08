Псковcкая обл.
В России и мире

Похитителя кенгурят освободили от уголовной ответственности и отправили в психбольницу

03.09.2025 17:52|ПсковКомментариев: 0

Суд вынес приговор похитителю кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях, сообщили 3 сентября в прокуратуре Калужской области. 

Фото: МВД России

В сентябре 2024 года низкорослый мужчина незаконно проник в вольер Ярославского зоопарка. При помощи сачка он поймал детеныша кенгуру, поместил его в сумку и вынес за территорию. Через несколько дней в парке птиц «Воробьи» в Жуковском районе Калужской области он похитил еще двух кенгурят.

По подозрению в совершении преступлений полицейские в подмосковном Королеве задержали 31-летнего жителя Вологодской области, он дал признательные показания. Тогда один из калужских кенгурят находился у него в сумке, второй, к сожалению, погиб. А детеныша кенгуру из Ярославля мужчина продал местной жительнице за 120 тысяч рублей. Обвиняемый украл животных для продажи, а также обмена на обезьяну. Кенгурят вернули домой, пишет Kaluga-poisk.ru.

В ходе следствия провели ряд экспертиз, психическое здоровье обвиняемого оказалось не в порядке. Мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, оно лишало его возможности осознавать свои поступки и руководить ими. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности. Мужчину отправили на принудительное лечение в стационар психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
