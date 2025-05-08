В России и мире

Нашествие ядовитых пауков зафиксировали на юге России

Жители Юга России встревожены обилием пауков, именуемых черными, белыми и ложными вдовами.

Нашествие каракуртов( научное название) наблюдается на юге страны. По мнению энтомологов, такое явление происходит раз в несколько лет. Увеличение численности ядовитых пауков связано с установлением засушливой, жаркой погоды, которая отмечалась летом.

Быстрому размножению опасных особей способствует и теплый климат осенью и зимой в ряде южных провинций России. Каракурты имеют негласные разновидности. Наиболее опасна, так называемая, черная вдова. Ее укус может быть смертельным, если помощь не подоспеет своевременно. Белая вдова не столь коварна. Однако контакт с ней может вызвать серьезные последствия для здоровья детей и людей с ослабленным иммунитетом, пишет «Московский комсомолец».

Ложная вдова практически безобидна. Однако отличить ее от первых двух видов крайне сложно. Среда обитания каракуртов – это Волгоградская, Астраханская и Ростовская области. Также их можно встретить на юге Урала и в Калмыкии.