Президент наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича», - говорится в документе. Он размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

14 сентября Дмитрию Медведеву исполняется 60 лет.