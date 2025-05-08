В России и мире

ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года

Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении свыше 60 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.

«С начала 2025 года Генеральной прокуратурой принято решение в отношении 62 международных и иностранных организаций о признании их деятельности нежелательными», - рассказал он на сессии «Попытки внешнего вмешательства в российские выборы», выступая в информационном центре ЦИК РФ.

Ранее сообщалось, что почти сотня DDoS-атак зафиксирована в воскресенье на ресурсы ЦИК РФ, департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, а также дистанционного электронного голосования (ДЭГ).