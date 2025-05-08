В России и мире

Более 24 тысяч людей умерли в Европе летом из-за жары — исследование

Более 24 тысяч людей умерли в Европе летом 2025 года из-за жары, причем 16,5 тысячи из них скончались из-за антропогенных изменений климата, говорится в исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона.

«Изменения климата увеличили летнюю температуру в Европе и привели к дополнительным 16,5 тысячам смертей по сравнению с летом, которое не стало более жарким из-за деятельности человека. Рассмотрев 854 европейских города, это исследование пришло к выводу, что изменения климата привели к 68% из 24,4 тысячи смертей из-за жары этим летом, увеличив температуру на 3,6°C», — говорится в тексте.

Чтобы определить, какая доля смертей произошла именно из-за глобального потепления, ученые использовали методы моделирования и изучили исторические сведения о смертности.

Больше всего смертей из-за глобального потепления произошло в Италии – 4,6 тысячи. На втором месте – Испания с 2,8 тысячами, на третьем – Германия с 1,5 тысячами. Далее следуют Франция (1,4 тысячи), Великобритания (1,1 тысячи), Румыния (одна тысяча), Греция (808), Болгария (552) и Хорватия (268).

Более подвержены негативному влиянию жаркой погоды люди старше 65 лет. Они составили 85% всех смертей из-за глобального потепления. Поэтому экстремальная жара становится причиной все большего количества смертей среди стареющего населения Европы, пишет РИА Новости.

Исследователи отмечают, что реальные значения могут быть даже выше, потому что рассмотренные города составляют лишь 30% населения Европы. К тому же жаркая погода, по словам ученых, — это «тихий убийца», ведь большинство смертей, связанных с жарой, не фиксируются как таковые.