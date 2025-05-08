В России и мире

Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса

Уехавший за границу экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере порядка 450 тысяч рублей ежемесячно. За два с половиной года после отъезда из страны ему начислено около 13,5 млн, утверждает Telegram-канал Mash.

Согласно опубликованной информации, ранее чиновник продал нажитое имущество на 4,3 млрд рублей — большую часть ещё в марте 2022 года.

Экс-председатель «Роснано» также продолжает получать дивиденды от российских компаний, информирует источник.

Напомним, Анатолий Чубайс с 1991 года занимал ключевые должности в органах власти и государственных компаниях. Являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в России.