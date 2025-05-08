Псковcкая обл.
В России и мире

Всемирный день чистоты отмечается 20 сентября

20.09.2025 11:00

Всемирный день чистоты отмечается сегодня, 20 сентября. Согласно резолюции 78/122 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 8 декабря 2023 года, праздник сделан ежегодным. 

На протяжении многих лет национальные, региональные и местные власти, а также сообщества по всему миру проводят мероприятия по очистке территорий. И одна из таких экологических акций под названием «Всемирный день чистоты» проходила ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира. Ее цель – объединение усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты.

Согласно прогнозам, объем образования твердых бытовых отходов увеличится с 2,1 миллиардов тонн в 2023 году до 3,8 миллиардов тонн к 2050 году.

В настоящее время в акции принимают участие более 200 тысяч россиян. Волонтерские акции проходят в 60 регионах страны, где общественные организации, молодежные движения, члены администрации и местные активисты организуют массовые уборки. Например, в результате акции 2020 года собрали 5,5 тысяч кубических метров смешанных отходов и 780 кубических метров вторсырья (стекло, металл, пластик).

Всего в мероприятиях Всемирного дня чистоты принимают участие более 114 миллионов человек в 211 странах мира.

Источник: Псковская Лента Новостей
