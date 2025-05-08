В России и мире

Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений

Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а путем применения военно-технических мер, но при этом она не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы: ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер», — сказал Путин в начале совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Он привёл в пример решение РФ об отказе от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности. «Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России», - отметил президент.

«Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учётом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объёме и своевременно. Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания», — сказал глава российского государства

.

При этом, подчеркнул президент, Россия «не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», пишет «Интерфакс».