В России и мире

Пересечение латвийско-российской границы в некоторых пунктах станет платным

С 15 октября пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу в Гребенёво, Терехово и Патерниеки можно будет только после предварительной регистрации в Системе бронирования электронной очереди, которая будет платной. Об этом сообщила Автотранспортная дирекция.

Одна резервация стоит 9,30 евро или около тысячи рублей.

Регистрация в системе позволит водителю заранее выбрать определённый временной интервал для въезда на пограничный контрольно-пропускной пункт. Бронировать место в очереди можно за 30 дней до планируемого пересечения границы или незадолго до прибытия на пункт погранперехода, пишут Латвийские общественные СМИ (LSM).