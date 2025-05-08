Псковcкая обл.
Рэпер Macan отправится на срочную службу

07.10.2025 09:34|ПсковКомментариев: 0

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии.

Певец Macan (Андрей Косолапов) - РИА Новости, 1920, 06.10.2025

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Macan вечером в понедельник опубликовал фотографию в своем акаунте в соцсети Instagram* на входе в единый пункт призыва Москвы.

«Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он в своем Telegram-канале.

В этом году Macan исполнилось 23 года, однако в армии артист не служил, пишет РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что за этот года музыканту было направлено шесть повесток, которые он проигнорировал.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Источник: Псковская Лента Новостей
