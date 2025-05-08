Рэпер Macan отправится на срочную службу

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Macan вечером в понедельник опубликовал фотографию в своем акаунте в соцсети Instagram* на входе в единый пункт призыва Москвы.
«Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он в своем Telegram-канале.
В этом году Macan исполнилось 23 года, однако в армии артист не служил, пишет РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что за этот года музыканту было направлено шесть повесток, которые он проигнорировал.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.