Ушаков назвал чудовищной мыслью возможность предоставления Нобелевской премии мира за поставки оружия

В Кремле удивлены позицией президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность поддержать главу Белого дома Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира в обмен на поставки Киеву ракет «Томагавк», пишет «Интерфакс».

«Тут, конечно, вызывает удивление и, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампа, если Трамп продаст им "Томагавки". То есть, премия мира за предоставление оружия», - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, фрагмент из которого тот выложил в своем Telegram-канале.

По словам Ушакова, «даже мысль какая-то чудовищная, но если в таких категориях люди мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют».