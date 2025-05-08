В России и мире

Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома

Роспатент отказал легендарной американской метал-группе Metallica, просившей предоставить правовую охрану в России изображению, использованному в оформлении обложки ее альбома 72 Seasons, вышедшего в 2023 году, говорится в материалах ведомства.

На регистрацию в российское патентное ведомство был представлен промышленный образец «Графическое изображение для рекламно-печатной продукции», уже имеющий международную регистрацию.

В документах описывается, что графическая композиция включает «стилизованное изображение детской кроватки, сделанной из черных металлических балясин, выделяющейся на фоне ярко-желтого фона, стилизованное изображение разбросанных на полу вокруг кроватки черных предметов, повторяющие обломки музыкальных инструментов».

Роспатент пришел к выводу, что нет оснований «признать заявленный промышленный образец соответствующим условию патентоспособности «новизна». Ведомство, в частности, сослалось на одну из публикаций в интернете, в которой анонсировался выход альбома 72 Seasons и было использовано заявленное изображение. При этом публикация состоялась в ноябре 2022 года, а международная заявка была подана в январе 2024 года, отметило ведомство.

Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист и ритм-гитарист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. Альбомы группы не раз получали статус платиновых, а сама группа неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе «Грэмми». Альбом 72 Seasons стал одиннадцатым студийным альбомом Metallica, пишет РИА Новости.