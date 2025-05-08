В России и мире

Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения

У северо-западного побережья Тихого океана нашли разлом в тектонической плите Хуан-де-Фука, что сильно встревожило ученых, сообщает издание The New York Times.

«Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия (зона субдукции, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту — Прим. ред.) дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», — говорится в материале.

Отмечается, что плита Хуан-де-Фука протянулась вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния и что она зажата между Тихоокеанской и Североамериканской плитами, пишет РИА Новости.

По данным исследователей, слова которых передает NYT, обе плиты оказывают на Хуан-де-Фука давление, что создает колоссальное внутреннее напряжение. Ученые подчеркнули, что именно это приводит к разрывам плиты в наиболее уязвимых местах.

Одно из крупнейших землетрясений с 1900 года произошло на Камчатке 30 июля, его магнитуда составила 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи.