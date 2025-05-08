В России и мире

Менее чем за неделю на Солнце зарегистрировали 87 вспышек

С начала недели на Солнце зарегистрировано 87 вспышек, из них 16 — сильные, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в пятницу.

Изображение: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

«Всего с начала текущей недели, то есть немногим более, чем за 4 суток, на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 сильных события уровня M», — говорится в сообщении.

По данным лаборатории, пик солнечной активности прошёл, и наблюдается снижение интенсивности вспышечной активности.

«На ближайшие два дня сохраняются риски для космических аппаратов из-за возможных потоков ускоренных протонов, приближающихся к Земле», — отметили ученые.

По их словам, солнечная активность останется повышенной до конца недели, однако это не повлияет на Землю.