В России и мире

В Москве хирург не доделал операцию и после смерти пациента избежал наказания

20.10.2025 16:24

В Москве врач-хирург не доделал операцию и избежал наказания после смерти пациента с онкологическим заболеванием. 

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В июне 2021 года житель столицы поступил в Больницу святителя Алексия с раком. Лечащий доктор сделал мужчине операцию и стал готовить его к выписке. Сам же больной тогда уверял, что чувствует себя неважно и намерен остаться в медучреждении. На это врач ответил, что операция прошла блестяще и пациенту не о чем беспокоиться, пишет Lenta.ru.

Дома больному стало хуже, семья вызвала УЗИ на дом, и специалист заметил жидкость в брюшной полости и густую желчь. По словам родных, на представленные анализы хирург заявил, что все в норме, и рекомендовал им посетить психиатра.

Когда пациент перестал самостоятельно ходить, его вернули в больницу. Там у мужчины остановилось сердце, после чего он полгода пролежал в коме, и вскоре его не стало.

Комиссия признала, что во время первой операции хирург не до конца зашил прямую кишку. Это привело к перитониту.

Вероятная ошибка врача расследовалась по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которой предполагалось привлечь хирурга. Но статья была декриминализирована для медиков. Теперь в деле следователи усматривают признаки иного состава преступления, однако по нему истекают сроки давности.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 5 человек
