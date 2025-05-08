В России и мире

Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии

Глава Либерально-демократической партии Санаэ Санаэ Такаитиизбрана новым премьер-министром Японии, она стала первой женщиной в истории страны на этом посту, сообщили в News TV Asahi.

Фото: Yuichi Yamazaki/Pool via REUTERS

Она набрала 237 голосов депутатов нижней палаты при необходимых 233. Однако, в верхней палате ей не хватило одного голоса для победы, где требуется 124 голоса. Спустя некоторое время, верхняя палата японского парламента по итогам второго тура голосования также выбрала Санаэ Такаитипремьер-министром.

Согласно японскому законодательству, если палаты парламента голосуют за разных кандидатов, решение нижней палаты имеет приоритетное значение. В скором времени будет объявлен состав нового правительства, который считается официально сформированным после церемонии утверждения императором Нарухито.

Санаэ Такаитизаняла пост премьер-министра Японии, став 104-м руководителем правительства в истории страны. 64-летний политик ранее была известна своими консервативными взглядами: находясь на посту министра по экономической безопасности, она единственной из кабинета министров посещала храм Ясукуни, ассоциирующийся с японским милитаризмом. Однако после избрания главой ЛДП в октябре Санаэ Такаитиограничилась лишь направлением личного пожертвования в храм.

Политик входила в ближайшее окружение покойного премьер-министра Синдзо Абэ, который называл ее звездой консерваторов. В 2006 году она впервые вошла в правительство, возглавив министерство по делам Окинавы и северных территорий (японское название Южных Курильских островов).

Санаэ Такаити открыто заявляет о стремлении стать японским аналогом «железной леди» Маргарет Тэтчер. Ее политическая программа включает лозунги «усиления Японии», «возвращения страны на вершину» и «преодоления застоя». Особое внимание новый премьер уделяет вопросу изменения Конституции, выступая за официальное закрепление в Основном законе статуса сил самообороны с переименованием их в «армию самообороны».

В сфере безопасности Санаэ Такаитинастаивает на укреплении обороноспособности в космическом и киберпространстве, а также поддерживает развитие технологий двойного назначения. Новый состав кабинета министров будет объявлен во вторник и вступит в должность после официальной церемонии утверждения императором Нарухито.

Санаэ Такаитибыла избрана новым председателем правящей партии Японии 4 октября. Так, во втором туре она набрала 185 голосов, в том числе 149 голосов от членов парламента, пишут «Известия».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба 7 сентября принял решение уйти со своего поста в отставку. Уточнялось, что Исиба сталкивался с большим давлением со стороны возглавляемой им Либерально-демократической партии. Он отмечал, что хотел бы, чтобы как можно скорее начался процесс выбора нового лидера партии.