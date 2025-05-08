В России и мире

К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд

Снег наблюдается на 75-80% территории России на текущий момент, однако в центре европейской части страны снежный покров в течение этой недели не ляжет. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас уже 75-80% территории страны покрыто снегом. Это весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский и восточная часть Северо-Западного федеральных округов», — сказал он.

Научный руководитель гидрометцентра пояснил, что центр европейской России в течение этой недели останется без снега, пишет ТАСС. Также снежный покров установился в ряде регионов Приволжского федерального округа. «Так что на большей части страны отмечается уже настоящая зима», — резюмировал метеоролог.

Напомним, в Псковской области снега пока нет.