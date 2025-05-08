В России и мире

Умер народный художник России Павел Никонов

Советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Никонов скончался в субботу на 96 году жизни, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня на 96 году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Фёдорович Никонов», - сообщила собеседница агентства.

Официальный некролог и сведения о прощании будут опубликованы позже на сайте РАХ, отметили в пресс-службе.

Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу «Октябрь», отмеченную серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году, что принесло автору всеобщее признание, пишет РИА Новости.

Персональные выставки Никонова с успехом проходили в разных городах и регионах России и за рубежом. Произведения автора находятся в собраниях крупнейших отечественных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Ростовский областной музей изобразительных искусств и других музеях и частных собраниях России и других стран.