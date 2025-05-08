В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря

В Калужской области завершена реставрация памятника архитектуры - Пафнутьев-Боровского монастыря, история которого берёт своё начало с 1670 года. В те времена стены монастыря имели большое значение для защиты юго-западных границ Московского княжества.
Фото: Скриншот с видео, правительство Калужской области
Недавно был закончен проект по благоустройству территории монастыря «Шесть веков под покровом Пафнутия», пишет Kaluga-poisk.ru.
Теперь завершились работы в рамках программы «Развитие культуры». В монастыре обновили фасады зданий, установили кровлю из лиственницы на пряслах.