В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря

В Калужской области завершена реставрация памятника архитектуры - Пафнутьев-Боровского монастыря, история которого берёт своё начало с 1670 года. В те времена стены монастыря имели большое значение для защиты юго-западных границ Московского княжества.

Фото: Скриншот с видео, правительство Калужской области

Недавно был закончен проект по благоустройству территории монастыря «Шесть веков под покровом Пафнутия», пишет Kaluga-poisk.ru.

Теперь завершились работы в рамках программы «Развитие культуры». В монастыре обновили фасады зданий, установили кровлю из лиственницы на пряслах.