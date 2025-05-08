В России и мире

В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение установленных законодательством требований к рекламе игр в букмекерских конторах, основанных на риске.

Согласно действующему законодательству, реклама букмекерских контор разрешена только в специализированных спортивных печатных изданиях, а также во время трансляции спортивных соревнований, где ее продолжительность не может превышать 20% от общего рекламного времени. Кроме того, размещение такой рекламы в интернете допускается только на сайтах зарегистрированных спортивных сетевых изданий, общероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, а также владельцев спортивных телеканалов. При этом интернет-реклама должна быть помечена словом «реклама», содержать указание на рекламодателя и идентификатор для внесения в Единый реестр интернет-рекламы.

«Законопроектом предлагается ввести отдельный состав административного правонарушения за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, или средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах», — сказано в пояснительной записке.

Парламентарии предлагают за совершение данного правонарушения штрафовать граждан на сумму до пяти тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей, юридических лиц — до 800 тысяч рублей либо их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток, пишет РИА Новости.

Как рассказал Леонид Слуцкий, реклама букмекеров подобна тараканам, сколько ее не вытравливай, а она все равно лезет. По его словам, сегодня дело дошло до того, что «ставки на спорт» всплывают на экранах гаджетов детей, открывших свою любимую онлайн-игру, и в обучающих приложениях, которыми пользуются тысячи российских школьников.

«Важно помнить, реклама букмекеров — прямая манипуляция, взывающая к человеческой слабости. Весь такой бизнес прячется за красивыми обещаниями, зарабатывая миллионы на чужих судьбах. И этот поток проигранных средств россиян безусловно не иссякнет, пока букмекеры не начнут чувствовать на себе последствия нарушений действующих требований. Да, в законе "О рекламе" прописано, где и как можно размещать рекламу таких контор, но реальной ответственности за эти нарушения нет», — отметил лидер партии.

Леонид Слуцкий также подчеркнул, что необходимо поставить «железобетонный заслон на пути букмекерского произвола»: