Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
Доставка газа прекращается с 1 января
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Как звучат псковичи
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 13.11.2025 12:570 Бриллиантовая брошь Наполеона была продана за $4,4 млн на аукционе 13.11.2025 08:400 День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России отмечают 13 ноября 13.11.2025 08:000 В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор 13.11.2025 07:000 Всемирный день доброты отмечают 13 ноября 12.11.2025 17:520 В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря
 
 
 
Самое популярное 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 06.11.2025 17:240 Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Бриллиантовая брошь Наполеона была продана за $4,4 млн на аукционе

13.11.2025 12:57|ПсковКомментариев: 0

Бриллиантовая брошь, предположительно принадлежавшая Наполеону Бонапарту, была куплена частным коллекционером за $4,4 млн на аукционе Sotheby's в Женеве. Это существенно превысило оценочную стоимость в $150-250 тысяч. 

Как говорится в описании к лоту, эту брошь можно однозначно идентифицировать как украшение для шляпы, оставленное Наполеоном в карете при отступлении с поля битвы при Ватерлоо в 1815 году. Прусская армия тогда захватила и конфисковала как минимум два экипажа, перевозивших личные вещи императора, включая его медали, оружие, столовое серебро, шляпу и шкатулку с драгоценностями, пишет «Интерфакс»

Фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер сделал запись о том, что отправил захваченные шляпу и шпагу Наполеона прусскому королю Фридриху Вильгельму III, поскольку они имели символическую ценность. Брошь оставалась в собственности королевского дома Гогенцоллернов около двух столетий, а в последние годы находилась в частной коллекции.

Украшение имеет круглую форму. В его центре - овальный бриллиант весом 13,04 карата. Основный камень окружает почти сотня более мелких бриллиантов разных форм и размеров.

На аукционе Royal & Noble Jewels был представлен ещё один связанный с Наполеоном лот - зеленый берилл весом почти 133 карата. Первое письменное упоминание об этом камне появляется в завещании Елизаветы Людовики Баварской, королевы Пруссии. Он указан как «аквамарин в бриллиантовой оправе, который носил Наполеон во время коронации».

Зеленый берилл был продан за $32 тысячи при оценке в $40-60 тысяч.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 168 человек
13.11.2025, 13:060 «Михайловское» представляет художницу, готовую писать Пушкиногорье днём и ночью  13.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Холодильник VS телевизор 13.11.2025, 13:010 Суд прекратил производство по признанию компании «Евро-Керамика Печоры» банкротом 13.11.2025, 12:570 Бриллиантовая брошь Наполеона была продана за $4,4 млн на аукционе
13.11.2025, 12:550 Шесть проектов от Псковской области получат гранты на сумму около 9 млн рублей 13.11.2025, 12:410 Псковских аграриев приглашают на конкурс лидеров АПК «Соль земли» 13.11.2025, 12:300 «Истфакт»: Последний киносеанс для оккупантов 13.11.2025, 12:230 Магистрант ВЛГАФК выступила на студенческом олимпийском форуме в Минске
13.11.2025, 12:180 Новое сезонное меню в «СтругановЪ» 13.11.2025, 12:150 Сильнейшая магнитная буря года идет на спад 13.11.2025, 12:100 В Псковской области завершается оснащение пяти женских консультаций 13.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владиславом Тумановым
13.11.2025, 11:590 Роскачество призвало не обсуждать чувствительную информацию около умных колонок 13.11.2025, 11:570 Коллеги из псковской гимназии №29 выразили соболезнования в связи с кончиной Дарьи Кругловой 13.11.2025, 11:530 Поджегшую автомобиль МВД в Пскове девушку освободили от наказания 13.11.2025, 11:430 Фура «ушла» в кювет на трассе между Пустошкой и Опочкой
13.11.2025, 11:330 Сезон «Гремячей Юниор-лиги КВН Пскова» откроют 13 ноября 13.11.2025, 11:260 Бастрыкин поставил на контроль медобеспечение 13-летнего инвалида из Псковской области 13.11.2025, 11:210 Началась газификация островской деревни Заньково 13.11.2025, 11:190 Марина Гаращенко поручила упростить получение льготных рецептов в Великих Луках 
13.11.2025, 11:140 «Экогрупп» начнет вывозить мусор с новых площадок в Печорах и Опочецком округе 13.11.2025, 11:010 Утилизационный сбор: ход маркетологов или новая реальность? 13.11.2025, 10:570 «Ласточки» с января по октябрь перевезли 51,2 тысячи пассажиров на маршруте Псков – Петрозаводск 13.11.2025, 10:500 «Три мудреца»: Холодильник VS телевизор. Кто победит?
13.11.2025, 10:430 Хозпостройка горела в псковской деревне Лесная 13.11.2025, 10:360 120 псковских женщин отказались от аборта в пользу рождения малышей 13.11.2025, 10:290 Суд в Новосокольниках назначил штраф за незаконную закупку квартир для расселения жилья  13.11.2025, 10:180 Псковичей приглашают послушать органную музыку пяти столетий 16 ноября
13.11.2025, 10:150 Жилой дом подожгли на улице Ленинской в Опочке 13.11.2025, 10:030 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни 13.11.2025, 09:590 Стала известна причина возгорания пункта выдачи заказов на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 09:400 В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге
13.11.2025, 09:200 Михаил Ведерников доложил о готовности Псковской области к осенне-зимнему периоду 13.11.2025, 09:040 Лишний мусор 13.11.2025, 09:000 Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% за текущий год 13.11.2025, 08:400 День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России отмечают 13 ноября
13.11.2025, 08:200 ИБ-отрасль предлагает доработать реестры софта Минцифры в части защищенности решений 13.11.2025, 08:000 В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор 13.11.2025, 07:300 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 13.11.2025, 07:000 Всемирный день доброты отмечают 13 ноября
12.11.2025, 22:000 Эксперт по питанию рассказала, как может навредить неправильный выбор растительного масла   12.11.2025, 21:300 Блокировки карт могут участиться на 25% из-за новых мер ЦБ 12.11.2025, 21:150 Завершился очередной вид 16-й областной спартакиады УСПО в Псковской области 12.11.2025, 20:200 Стоимость имущественного фонда Псковской области возросла на 1,5 миллиарда рублей
12.11.2025, 20:000 В Пскове состоялся круглый стол «Путешествие без барьеров» 12.11.2025, 19:400 Живых птиц вернули из Псковской области на сопредельную территорию из-за отсутствия документов 12.11.2025, 19:300 «Пресс-конференция»: О работе Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. ВИДЕО 12.11.2025, 19:202 Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году
12.11.2025, 19:000 «Птичий дворик» просит оказать помощь в спасении раненого лебедя в Невеле 12.11.2025, 18:400 Пскович попался на крупной партии контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн рублей 12.11.2025, 18:200 V Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 17 по 19 ноября 12.11.2025, 18:130 Творческие свидания предлагают организовать в Пскове
12.11.2025, 18:110 Среди псковских фермеров много городских жителей и молодежи — Центр компетенций в сфере сельхозкооперации 12.11.2025, 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 12.11.2025, 18:020 Фестивали и ярмарки учат фермеров грамотно презентовать свою продукцию — эксперт 12.11.2025, 18:000 Наши люди на маркетплейсах: опыт псковского производителя
12.11.2025, 17:520 В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря 12.11.2025, 17:500 Археологический театр вновь будет работать в поселении эпохи викингов в Новосокольническом округе  12.11.2025, 17:430 Умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов 12.11.2025, 17:370 В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки
12.11.2025, 17:310 «Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней. ВИДЕО 12.11.2025, 17:250 Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры 12.11.2025, 17:220 В Пскове пройдут бесплатные вебинары по цифровой трансформации бизнеса 12.11.2025, 17:150 Дети из Тверской области и Петербурга приехали на «Добрый и полезный огонек» в Великие Луки
12.11.2025, 17:100 Совсем пропан 12.11.2025, 17:051 Антон Мороз: Ситуация с городским освещением в Пскове постепенно улучшается 12.11.2025, 17:030 Великолукские студенты узнали, как противостоять дистанционным мошенникам 12.11.2025, 16:570 Около тысячи консультаций в год для псковских фермеров проводит центр компетенций
12.11.2025, 16:530 Призывники из Псковской области отправились на службу в Росгвардию 12.11.2025, 16:500 Историко-культурная экспертиза одобрила проект сохранения дома Кузнецова в Пскове 12.11.2025, 16:441 «Дневной дозор»: Нужен ли новый железный занавес? 12.11.2025, 16:430 Королева красоты из Африки станет гостем шоу «Миссис Псков-2025»
12.11.2025, 16:330 Т1 Облако представил решения для репликации данных на CNews Forum 2025 12.11.2025, 16:310 Нового председателя профсоюза радиоэлектронной промышленности избрали в Пскове 12.11.2025, 16:251 Жители Усвятского и Куньинского округов не ведутся на уловки мошенников – УМВД 12.11.2025, 16:210 Псковичам рассказали о критически важных вещах для фермеров на старте
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru