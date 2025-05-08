В России и мире

Бриллиантовая брошь Наполеона была продана за $4,4 млн на аукционе

Бриллиантовая брошь, предположительно принадлежавшая Наполеону Бонапарту, была куплена частным коллекционером за $4,4 млн на аукционе Sotheby's в Женеве. Это существенно превысило оценочную стоимость в $150-250 тысяч.

Как говорится в описании к лоту, эту брошь можно однозначно идентифицировать как украшение для шляпы, оставленное Наполеоном в карете при отступлении с поля битвы при Ватерлоо в 1815 году. Прусская армия тогда захватила и конфисковала как минимум два экипажа, перевозивших личные вещи императора, включая его медали, оружие, столовое серебро, шляпу и шкатулку с драгоценностями, пишет «Интерфакс».

Фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер сделал запись о том, что отправил захваченные шляпу и шпагу Наполеона прусскому королю Фридриху Вильгельму III, поскольку они имели символическую ценность. Брошь оставалась в собственности королевского дома Гогенцоллернов около двух столетий, а в последние годы находилась в частной коллекции.

Украшение имеет круглую форму. В его центре - овальный бриллиант весом 13,04 карата. Основный камень окружает почти сотня более мелких бриллиантов разных форм и размеров.

На аукционе Royal & Noble Jewels был представлен ещё один связанный с Наполеоном лот - зеленый берилл весом почти 133 карата. Первое письменное упоминание об этом камне появляется в завещании Елизаветы Людовики Баварской, королевы Пруссии. Он указан как «аквамарин в бриллиантовой оправе, который носил Наполеон во время коронации».

Зеленый берилл был продан за $32 тысячи при оценке в $40-60 тысяч.