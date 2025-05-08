В России и мире

Эфиопия сообщила о первой вспышке вируса Марбург

После лабораторного тестирования образцов Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, сообщает Bloomberg.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выявленный вирус относится к тому же штамму, что и при предыдущих вспышках в странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии, недалеко от границы с Южным Суданом, зарегистрировано девять случаев, включая зараженных медицинских работников.

ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний отметили, что страна оперативно выявила вирус и начала мероприятия по его локализации, пишет РБК.

Марбург (Marburg Marburgvirus, или MVD) — это «родственник» Эболы. Вирус передается при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей или зараженными материалами. Симптомы включают жар, сильную головную боль и мышечные боли, а у многих пациентов в течение недели развивается тяжелое кровотечение.

Смертность вируса, по данным ВОЗ, составляет от 25 до 90%.

Здравоохранительные органы Эфиопии и Южного Судана принимают меры, чтобы предотвратить распространение вируса через границу. Оба государства сталкиваются с перегрузкой медицинской инфраструктуры, а ситуацию в Южном Судане осложняет затяжной вооруженный конфликт.

ВОЗ выделила Эфиопии $300 тысяч из резервного фонда и направила первую группу реагирования, а также медицинские принадлежности.

Роспотребнадзор заявил, что отслеживает ситуацию и усилил санитарно-карантинный контроль на границе с использованием системы «Периметр». В ведомстве отметили, что его специалисты разработали тест-систему для обнаружения Марбурга, а центр «Вектор» — вакцину, прошедшую доклинические испытания.

Роспотребнадзор призывает учитывать эпидобстановку при зарубежных поездках и следить за своим самочувствием в течение 14 дней после возвращения.