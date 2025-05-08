В России и мире

Антон Немкин назвал невозможным включение Telegram в «белый список» интернет-ресурсов

Включение мессенджера Telegram в так называемый белый список интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранной платформой. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram — иностранный сервис, и по определению не может быть включен в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан», — сказал депутат.

Антон Немкин напомнил, что белый список создается для того, чтобы люди могли оплачивать покупки, пользоваться госуслугами, проверенными новостными ресурсами, банковскими сервисами и другими платформами, без которых нормальная жизнь в форс-мажорных условиях невозможна, пишет ТАСС.