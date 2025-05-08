В России и мире

«Космические» остановки появились на улицах Калуги

На улицах Калуги в этом году заменили старые остановочные павильоны на новые «космические», сообщили в городской администрации.

Фото: администрации Калуги

По два павильона смонтировали на остановках «Областная больница» на улице Вишневского, «Московская площадь» на улице Билибина и в сквере Медсестер, по одному – у дома №215 на улице Московской, на улице Кубяка, у дома №3 на Маршала Жукова, у дома №41 на Молодежной и у дома №7 на улице Степана Разина.

Все новые павильоны - «космические», со спутниками и звездами. Как сообщили в управлении горхозяйства, конструкция прочная, павильоны будут служить долго, пишет Kaluga-poisk.ru.

Ранее сообщалось, что троллейбус-космическая станция начал курсировать в Калуге.

Также на улицах города можно найти бронзовых космонавтиков.