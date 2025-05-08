В России и мире

В Китае нашли новые следы динозавров

Китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров на скальной породе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, возраст находки оценивается в 200 миллионов лет, пишет газета China Daily.

Первоначально необычные следы на скалах в городском уезде Дуцзянъянь юго-западной провинции Сычуань нашел один из туристов. Впоследствии подлинность находки подтвердила исследовательская группа под руководством доцента Син Лида из Китайского университета геологических наук.

Ученые определили следы тероподов разных размеров, а также следы хиротериевого типа, которые приписываются ранним архозаврам.

«Исследователи обнаружили рядом со следами фрагменты окаменевшей древесины, включая упавшие бревна и вертикально стоящие пни, сохранившиеся на месте, что предоставляет дополнительную информацию о природе местной экосистемы более 200 миллионов лет назад», - говорится в сообщении.

По словам Син Лида, находка является особенно ценной, так как обнаруженные следы сохранились как минимум в четырех слоях, что свидетельствует о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода, пишет РИА Новости.

Газета отмечает, что находка поможет ученым лучше понять раннюю эволюционную историю динозавров в Китае.