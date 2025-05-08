В России и мире

В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта

С начала 2025 года в России предотвращено 273 теракта, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Фото: Архив ПЛН

Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2025 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год, пишет РИА Новости.

«Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта"», - говорится в сообщении.