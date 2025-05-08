В России и мире

Змея в квартире: россиянка нашла у себя дома маисового полоза

Россиянка нашла у себя в квартире змею, об этом 10 декабря рассказала глава Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина в Telegram-канале.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс»

Женщина нашла у себя дома змею и сообщила о находке в «Феникс». Змею успешно отловили, как оказалось, это был маисовый полоз - он безобидный, пугливый и неядовитый, однако серьезно перепугал людей, пишет Kaluga-poisk.ru.

«Женщина дома ночевать боялась, весь дом на ушах. И это далеко не первый случай», - рассказала Вероника Матюшина.

Предполагается, что змею завел кто-то из соседей, а по недосмотру полоз проник в чужую квартиру через вентиляцию или трубы. Отдавать безответственному хозяину змею не будут, поживет пока в «Фениксе».