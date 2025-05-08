В России и мире

Рекорд «ледяного чаепития» установили в Калужской области

В деревне Рябцево Калужской области на базе конно‑спортивного клуба «Тукзар» прошёл необычный фестиваль «Лужа — для француза, а для нас — здравница!». Главным событием праздника стало массовое чаепитие в ледяной воде, в ходе которого был установлен местный рекорд.

Фото здесь и далее: Вячеслав Парфенов

Как сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов, в мероприятии приняли участие 34 закалённых моржа. Участники одновременно вошли в полынью и провели в ледяной воде ровно 15 минут — это и стало рекордным показателем, пишет Kaluga-poisk.ru.

Для них поставили плавучие столы с антикварными самоварами, чаем и угощениями. После такого экстремального чаепития моржи отправились подкрепляться сытной кашей с полевой кухни.