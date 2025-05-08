В России и мире

Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки»

Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка»), следует из реестра лицензий на сайте ведомства.

«Приостановлена полностью», — говорится там.

Вуз не может осуществлять образовательную деятельность без лицензии. Также вуз обязан обеспечить перевод студентов с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

В ноябре Рособрнадзор отозвал у «Шанинки» аккредитации на подготовку специалистов по направлениям «Социология» и «Менеджмент» (бакалавриат) и «Психология» (бакалавриат и магистратура). Ректор вуза Мария Сигова рассказывала, что МВШСЭН обратилась в Рособрнадзор с просьбой приостановить действие приказа до вынесения кассационным судом решения в рамках спора с ведомством.

До этого суд отклонил иск «Шанинки», которая пыталась оспорить второе предписание Рособрнадзора о нарушениях в учебном заведении. Его выдали в апреле, запретив вузу набирать студентов. Надзорный орган сообщил, что университет в установленные сроки не выполнил предыдущее предписание об устранении нарушений, выданное в ноябре 2024 года.

Рособрнадзор объявил тогда о выявленных нарушениях лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению информации на официальном сайте, а также требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, правилами оказания платных образовательных услуг.

После выдачи второго предписания, в июле, Сигова провела встречу со студентами и предупредила их об угрозе отзыва аккредитации, пишет РБК. На этот случай для обучающихся подготовили перечень вузов, куда они могли бы перевестись. Некоторые из студентов рассматривали возможность продолжить обучение в случае отзыва государственной аккредитации: в такой ситуации вуз при наличии лицензии может продолжить подготовку специалистов на платной основе и выдать диплом негосударственного образца.

«Шанинку» уже лишали аккредитации в 2018 году, тогда причинами были несоответствие образовательных программ госстандартам и «недостаточная квалификация преподавателей». В 2020 году ее вернули.