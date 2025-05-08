В России и мире

Россиянка четыре года получала детские пособия на несуществующего ребёнка

В Калужской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении детских выплат в крупном размере.

Как сообщили в полиции, 34-летняя жительница Малоярославецкого района в 2020 году купила поддельное свидетельство о якобы рождении ребёнка. Женщина пришла в профильное ведомство, предоставила фальшивый бланк вместе с пакетом необходимых документов и оформила выплаты на несуществующего малыша, пишет Kaluga-poisk.ru.

С 2020 по 2024 годы фигурантка получила более 800 000 рублей по пособиям.

Расследование уголовного дела продолжается, обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.