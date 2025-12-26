В России и мире

Спецвыпуск «Простоквашино» с Путиным появился в сети

Специальный выпуск мультсериала «Простоквашино», в котором появляется персонаж президента РФ Владимира Путина, стал доступен в онлайн-кинотеатре «Окко».

В новогоднем специальном выпуске под названием «Настоящий Новый год» появляется глава государства: Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения РФ и ее культуры в мире, и такой герой появится. Говоря о планах по созданию нового персонажа, она выразила мнение, что «Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны.

