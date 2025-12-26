В документах эстонцев, родившихся на территории Печорского района Псковской области, теперь указывают в качестве места рождения «Эстонию» вместо «России», пишет AgoraVox.

Решение принято на уровне административных инструкций Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Печорский район входил в состав Эстонии по Тартускому договору 1920 года, но договор утратил силу после вхождения Эстонии в СССР в 1940 году. С 1944-1945 годов район закреплен за РСФСР и остается частью России по итогам послевоенного устройства Европы.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и российская подпись под договором была отозвана.

Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.