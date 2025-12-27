В России и мире

В России предложили распространить балльную локализацию на электросамокаты

0

Минпромторг России предложил с 1 января 2027 года распространить балльную систему локализации продукции на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с электромотором.

«В разделе III … дополнить позициями следующего содержания: электросамокаты … электровелосипеды … гироскутеры, сигвеи … моноколеса», - говорится в проекте документа, который вносит изменения в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719.

В случае принятия документа, изменения вступят в силу 1 января 2027 года, пишут РИА Новости

