В 2026 году Россия завершит переход на единый платежный QR-код

Россия в 2026 году завершит переход на универсальный QR-код, который объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль в единый стандарт. Однако к моменту его запуска есть вероятность, что другие способы бесконтактных платежей опередят его, «перехватив» часть клиентов, заявляют участники финрынка.

В пресс-службе НСПК (Национальная система платежных карт) сообщили, что сегодня технологию универсального QR-кода могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России.

«Каждый банк в стране может подключиться к универсальному QR на равных условиях и предоставить своим клиентам удобный сценарий приема платежей. Так, отсканировав один QR любым доступным способом, покупатель может оплатить покупки через СБП, платежными сервисами, сервисом рассрочки, а в будущем и цифровым рублем», - сказано в комментарии.

НСПК является оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки.

В Т-Банке сообщили, что не ожидают потерь в объеме транзакций, так как оплата T-Pay на Android и на iPhone уже заметно «перехватывает» трафик у QR-кода.

«Бесконтактная оплата телефоном - это способ более привычный, а также быстрый и удобный, чем оплата по QR. Оплата по биометрии также набирает популярность. К моменту перехода на универсальный платежный QR-код, который произойдет только к концу 2026 года, мы ожидаем общего снижения количества оплат по QR-кодам, так как люди будут переходить на более быстрые и удобные способы оплат», - пояснили в банке.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с внедрением единого QR-кода несколько крупных банков, которые разработали и внедрили свои коды, понесут определенные потери, пишут РИА Новости.

«Но вряд ли это повлияет на стоимость услуг - у этих кредитных организаций достаточно большие и обороты, и комиссионные доходы, и бюджеты на разработку и внедрение новых технологий», - пояснил он.