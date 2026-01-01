Космонавты подарили Деду Морозу снимок парка в Великом Устюге из космоса

Космонавты подарили Деду Морозу снимок тематического парка в Великом Устюге, сделанный с орбиты, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Губернатор отметил, что в Центре управления полетами в Королеве состоялась новогодняя встреча детей-участников всероссийских благотворительных инициатив с Всероссийским Дедом Морозом, экипажем Международной космической станции и руководством Роскосмоса.

«Снимок с орбиты тематического парка "Дед Мороз" в Великом Устюге космонавты подарили зимнему волшебнику. Он отражает не только внимание к проекту, но и веру в его будущее развитие. Инвестпроект по созданию круглогодичного туристического кластера федерального значения реализуем совместно с АФК "Система", применяя механизмы поддержки ДОМ.РФ», - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Филимонов, Великий Устюг становится пространством, где традиции соединяются с современными возможностями, а мечты - с реальными проектами развития.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником, пишет РИА Новости.